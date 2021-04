Die Europameisterschaften 2021 in Varese finden mit dem Finaltag am Sonntag ihr Ende und gehen sicher nicht in die erfolgreichsten der deutschen Nationalmannschaft ein. Das Team tritt nun die Rückreise nach Deutschland mit vier Medaillen im Gepäck an. Großbritannien, Ausrichternation Italien und die Niederlande dominieren die EM – Deutschland findet sich mit 1x Gold, 1x Silber und 2x Bronze in der Nationenwertung auf Platz sieben wieder.

Oliver Zeidler rudert zu Gold

Oliver Zeidler (Donau-RC Ingolstadt) ging gemeinsam mit dem Dänen Sverri Nielsen und den im Vorlauf starken Stefanos Ntouskos als einer der Favoriten in das heutige Finale. Auf den ersten Metern jedoch kam Zeidler nicht gut in das Rennen und musste zunächst die Führung der Konkurrenz überlassen, ehe er im Anschluss ab der 500 Metermarke die Führung übernahm. Ab 1000 Meter merkte man, dass Zeidler den Rhythmus immer besser fand und sich dadurch auf eine halbe Bootslänge absetzen konnte. Nach 2000 Metern ruderte Zeidler als nun zweifacher Europameister über die Ziellinie.

Nach dem Rennen gab Oliver Zeidler sich trotz des Sieges selbstkritisch: „Das Rennen heute war deutlich besser als beim letzten Aufeinandertreffen. Ich bin daher mit diesem Rennen zufrieden, mit dem Gesamtverlauf jedoch nicht.“ Zeidler spielte damit auf den Vorlauf am Freitag an, bei dem er mit dem zweiten Platz das Nachsehen hinter dem Griechen hatte und dadurch in den Hoffnungslauf am Samstag musste. Eine Ursache für die anfänglichen Schwierigkeiten fand Zeidler jedoch ebenfalls: „Nach dem Vorlauf war ich etwas unruhig. Ich muss einfach vom Kopf her ruhiger werden und darüber in meinen Rennrhythmus finden.“ Für Oliver Zeidler ist es nach 2019 der zweite EM-Titel.

Platz 5 für Joachim Agne

Für Joachim Agne (Akademischer RC Würzburg) endet die EM im Leichtgewichts-Einer auf dem 5. Platz. Im A-Finale war das Feld über weite Teile der Strecke sehr eng. Nach 1000 Metern lag Agne auf dem fünften Platz. In der zweiten Streckenhälfte gelang es dem 26-jährigen nicht mehr an die Top-3 heranzukommen, so dass am Ende der fünfte Platz bis in die Ziellinie verteidigt werden konnte.

Manuela Diening erreicht Platz 5

Für Manuela Diening (RV Münster) endete die EM im PR1W1x ebenfalls auf dem 5. Platz. In einem starken Teilnehmerfeld war es für Diening keine einfache Aufgabe vorne mitzurudern. Zu stark war heute die Konkurrenz um die Favoritin Birgit Skarstein aus Norwegen, die sich am Ende auch deutlich auf dem ersten Platz absetzte. Für Diening, deren erste europäische Regatta nun zu Ende ist, ist es dennoch ein zufriedenstellendes Ergebnis.

Marcus Klemp rudert zu Bronze

Die erste Medaille am heutigen Tage sicherte Marcus Klemp (Offenbacher RG Undine) im PR1M1x dem deutschen Team. Dabei war zu Beginn nicht abzusehen, dass es am Ende noch für eine Medaille reicht. Mit einer niedrigen Schlagzahl startete Klemp in das Rennen und lag daher nach 500 Metern auf dem sechsten Platz. Doch Klemp gab sich nicht auf und merkte, dass er Distanz auf die Konkurrenz gut machen konnte. Nachdem er zunächst den Spanier und anschließend den Italiener hinter sich ließ, ging es in ein „Kopf an Kopf Rennen“ mit dem Boot aus Israel. Im Vorlauf überzeugte der Israeli noch, als jedoch auf 1500 Metern die motivierenden Zurufe des Para-Bundestrainers Jochen Weber auch Marcus Klemp erreichten, schien es diesen zusätzlich zu motivieren. In einem packenden Endspurt konnte sich Klemp letztendlich auf Platz drei vorschieben. Für Klemp ist es nach dem Erfolg bei der EM in Poznań das zweite europäische Edelmetall in dieser Bootsklasse.

Marcus Klemp zeigte sich sichtlich erleichtert nach dem Rennen: „Es war ein Rennen, was ich mir so nicht hätte ausrechnen können und mit dem dritten Platz bin ich jetzt natürlich sehr zufrieden.“ Para-Bundestrainer Jochen Weber ergänzt: „Das Ergebnis hat nach 500 Metern zunächst nicht danach ausgesehen, aber Marcus kam dann richtig gut in das Rennen und schaffte es am Israeli vorbeizuziehen. Bis zur Olympia Qualifikation haben wir jetzt noch ein wenig Zeit, um uns vorzubereiten.“

Osborne / Rommelmann sichern sich Silber

Jason Osborne und Jonathan Rommelmann (Mainzer RV/Crefelder RC) hatten sich nach dem starken Auftritt im gestrigen Halbfinale viel vorgenommen für das Finale. Die ersten Meter sollten dies auch umgehend bestätigen, denn das Duo kam gut vom Start weg und setzte sich von den Iren ab – die Konsequenz: die Führung. Ab der Streckenhälfte jedoch zeichnete sich das erwartete knappe Rennen gegen die Iren ab. Auf dem Weg Richtung Ziel zogen die stark-auftretende irische Kombination im LM2x an den deutschen vorbei und verweisen Osborne / Rommelmann damit auf den zweiten Platz.

Jonathan Rommelmann ist mit dem Rennverlauf zufrieden und gibt bereits einen ersten Ausblick: „Wir haben Silber geholt und sind damit mehr als zufrieden. Wir wussten, dass es gegen die Iren schwer werden wird und wir im Mittelstück gegenhalten müssen. Heute haben wir es zunächst geschafft vor Italien zu sein, der nächste Schritt bis Tokio ist dann die Iren hinter uns zu lassen.

Frauen-Doppelvierer rudert zu Bronze

Das war nochmal richtig kräftezehrend für Franziska Kampmann, Frieda Hämmerling, Carlotta Nwajide und Daniela Schultze (RV Waltrop/ RG Germania e.V. Kiel/DRC Hannover/RC Potsdam). Im Finale zeichnete sich sehr früh ab, dass die Entscheidung am Ende zwischen den Booten aus Deutschland, Niederlanden und Großbritannien fallen wird. Nach 1000 Metern liegt der deutsche Frauen-Doppelvierer knapp auf der zwei vor den Briten und hinter den Niederlanden. Am Ende muss sich die deutsche Crew jedoch auf dem dritten Platz einreihen - die zweite Bronze-Medaille für das deutsche Team am heutigen Tag.

Frauen-Achter wird fünfter

Auch der Frauen-Achter mit Marie-Cathérine Arnold, Ida Kruse, Frauke Hundeling, Alyssa Meyer, Alexandra Höffgen, Anna Härtl, Melanie Göldner, Sophie Oksche und Steuerfrau Larina Hillemann (Hannoverscher RC/RV Münster/DRC Hannover/RC Tegel/Neusser RV/RC Potsdam/ Donau-RC Ingolstadt/ Lübecker RG v. 1885) hatte sich die EM sicher anders vorgestellt. 2020 bei der EM in Poznań reichte es für die Silbermedaille. Im heutigen Finalrennen jedoch hatte man gegen die starke Konkurrenz insbesondere um Rumänien und Niederlanden das Nachsehen. Am Ende ist der 5. Platz für das Team von Trainer Tim Morris dennoch ein Resultat auf das positiv aufgebaut werden kann.

Enttäuschung beim Deutschlandachter

Die letzten acht Europameisterschaften konnte der Deutschlandachter für sich entscheiden. Dementsprechend groß war die Vorfreude und Motivation auf die EM. Etwas überraschend lag man nach dem Bahnverteilungsrennen am Freitag nur auf dem vierten Platz. Das Team um Hannes Ocik/Richard Schmidt/Malte Jakschik/Jakob Schneider/Laurits Follert/Olaf Roggensack/Torben Johannesen/Johannes Weißenfeld und Steuermann Martin Sauer (Schweriner RG/RV Treviris Trier/RV Rauxel/RK am Baldeneysee/Crefelder RC/RC Tegel/RC Favorite Hammonia/RC Westfalen Herdecke/Berliner RC) agierte heute im Finale auf den ersten Metern zielsicher und setzte sich nach 500 Metern an die Spitze. Auch nach 1000 Metern ist es das deutsche Boot, welches weiter in Richtung Gold fährt. Doch dann folgte ein nahezu unerklärlicher Leistungseinbruch, der dafür sorgte, dass es am Ende nicht einmal für einen Podestplatz reicht. Die nächsten Wochen werden nun intensiv dazu genutzt werden an den Fehler zu arbeiten, um dann beim 1. Weltcup wieder vorne mitzufahren.

Fazit des leitenden Bundestrainer Ralf Holtmeyer

Nach den Rennen hat auch der leitende Bundestrainer Ralf Holtmeyer sich zu den Ergebnissen der EM geäußert. „Ich habe vorher schon eingeschätzt, dass wir ungefähr vier bis fünf gute Medaillenchancen haben. Die Leistung von Olli war natürlich sehr stark, die des Achters hingegen nicht so. Aber auch das müssen wir an dieser Stelle vorerst nicht überbewerten.“ Holtmeyer gab auch einen kleinen Ausblick auf den weiteren Saisonverlauf und die Olympischen Spiele. „Bis zu den Spielen sind es jetzt noch knapp drei Monate die wir nutzen können, um uns vorzubereiten. Sechs Boote haben wir bereits qualifiziert und ich hoffe, dass noch circa zwei bis drei weitere dazu kommen.“

B-Finalläufe:

Alexandra Föster erkämpft sich Platz 7

Für Alexandra Föster (RC Meschede) ging es einen Tag nach dem Halbfinale, um die Top-Twelve Platzierung im B-Finale. Direkt nach den ersten 500 Metern war der jungen Föster anzumerken, dass sie in diesem Rennen ganz weit vorne mitfahren wollte. Nach der ersten Streckenhälfte zeichnete sich ein enges Rennen mit der Dänin Fie Udby Ericksen ab. Auf 1500 Metern dann plötzlich die Führung der Konkurrenz aus Dänemark. Für Föster muss dies ein zusätzlicher Motivationsschub bedeutet haben, der sie mit einem starken Schlussspurt auf den 1. Platz im B-Finale brachte. Die Kommentatorin an der Strecke fasste es folgendermaßen zusammen: „Das sieht man nicht häufig, so eine mentale Stärke.“ Damit fährt die Athletin von Sebastian Kleinsorgen als EM-Siebte nach Hause.

Frauen-Vierer ohne wird 12.

Für Katja Fuhrmann, Janka Kirstein, Sina Kühne und Isabelle Hübener (Laubegaster RV Dresden/Hannoverscher RC/Dresdner RV/RC Potsdam) war es sicherlich nicht die EM, die man sich so vorgestellt hatte. Bereits im Vor- und Hoffnungslauf kam man nicht an die vorderen Plätze heran. Auch im heutigen B-Finale reicht es am Ende lediglich für den sechsten und damit insgesamt 12. Platz bei der EM in Varese.

M2- wird 10.

Die Platzierung nach drei Renntagen für Anton Braun und René Schmela (beide Berliner RC) lautet Platz 10. Im B-Finale am heutigen Tag bleibt der deutsche Männer-Zweier ohne lange an dem drittplatzierten Boot aus Weißrussland dran. Auf den letzten 500 Metern jedoch bleibt im B-Finale Platz vier.

Männer-Doppelzweier erneut mit knappem Rennen

Gestern war es für Marc Weber und Stephan Krüger (Gießener RC 'Hassia' 1906/Frankfurter RG Germania) denkbar knapp, als man mit einer Sekunde den Einzug in das A-Finale verpasste. Auch heute im B-Finale ging es wieder sehr eng zu. Ein Dreikampf entbrannte auf den letzten Metern zwischen Irland, Italien und Deutschland. Die Boote sollten am Ende jeweils eine Sekunde trennen. Im B-Finale reicht es letztendlich für den 3. Platz und einer Gesamtplatzierung auf Rang 9.

Leichter Frauen-Doppelzweier auf Platz 10

Zum Geburtstag von Marie-Louise Dräger (Schweriner RG von 1874/75) gab es heute neben Blumen auch einen versöhnlichen 10. Platz bei der EM in Varese. Zusammen mit ihrer Zweier-Partnerin Katrin Volk (Ulmer RC Donau) lieferten sie sich ein spannendes Duell mit dem letztendlich fünftplatzierten Boot aus Litauen. Im Ziel trennte die beiden Boote 57 Hundertstel.

Frauen-Doppelzweier auf Platz 5

Leonie Menzel und Annekatrin Thiele (RC Germania Düsseldorf 1904/SC DHfK Leipzig e.V. Abtlg. Rudern) kamen heute nicht über den 5. Platz hinaus. Mit einer geringeren Frequenz im Vergleich zu der Konkurrenz konnte der Abstand zu den Top-3 nicht minimiert werden.

Thoma wird zweite im B-Finale

Auch Katrin Thoma (Frankfurter RG Germania) konnte sich durch einen beherzten Schlussspurt einen der vorderen Plätze im B-Finale sichern. Über einen ruhigen Start verdichtete sich das Feld auf der Hälfte der Strecke. Auf 1500 Metern konnte Thoma erneut einen Platz gut machen und befand sich auf Platz drei. Zug um Zug heftete sie sich anschließend an die Schweizerin und konnte sich letztendlich im Zieleinlauf über den 8. Platz bei der EM freuen.

Der Deutsche Ruderverband wünscht allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine gute Rückreise und freut sich auf den nächsten Wettkampf - dann beim 1. Weltcup in Zagreb, Kroatien.