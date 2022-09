Marie-Louise Dräger: Große Karriere endet mindestens ein Rennen zu früh

Am Dienstag (20.9.2022) um 11.15 Uhr war ihr Hoffnungslauf angesetzt. Doch Marie-Louise Dräger (Schweriner RG) saß nicht in ihrem Einer. Wegen einer Rückenverletzung musste sie schweren Herzens auf den Start verzichten. So flossen Tränen und eine große Ruder-Karriere endete mindestens ein Rennen zu früh. Denn es bleibt dabei, dass die Weltmeisterschaft in Račice den Schlusspunkt für die nun 41-jährige Leichtgewichtsruderin bildet. „Ich hätte mir das alles anders vorgestellt. So war der Vorlauf am Sonntag mein letztes Rennen. Aber mein Körper hat mir gezeigt, dass es Zeit ist, aufzuhören“, sagte Dräger im Medienzelt an der Strecke zu rudern.de.

Die gebürtige Lübeckerin wurde in über 20 Jahren fünf Mal Weltmeisterin: 2003 und 2005 jeweils im Leichtgewichts-Doppelzweier, 2010 parallel im Leichtgewichts-Doppelvierer und im Leichtgewichts-Einer, und 2019 noch einmal im Einer. Sie qualifizierte sich drei Mal für die Olympischen Spiele. Ihr bestes Abschneiden war der vierte Rang 2008 im leichten Doppelzweier. Bei der Heim-Europameisterschaft vor fünf Wochen in München hatte sie noch einmal das Finale erreicht und begoss das schöne Erlebnis, vor einer vollen Tribüne zu rudern, auch nach Rang sechs mit einem Gläschen Sekt.

Die Rückenverletzung hatte sich Marie, wie sie alle nennen, im Trainingslager vor den Relationsrennen zugezogen. „Deshalb saß ich bis zur Anreise nach Račice nicht mehr im Boot.“ Der Schmerz verließ sie nicht mehr und machte ihr auch im Vorlauf, den sie mit Rang vier abschloss, zu schaffen. „Nach dem Training am Montag ging dann gar nichts mehr, ich konnte nicht mehr aufrecht stehen.“ Behandlungen und Medikamente halfen ihr zwar, aber einen Sinn, unter diesen Umständen im Hoffnungslauf zu starten, sah sie nicht. „Ich habe eine gewisse Erwartung an mich. Was ich kann, hätte ich niemals abrufen können.“ So wurde sie aus medizinischen Gründen am Dienstagmorgen abgemeldet.

Bei der Wasserschutzpolizei geht es auf dem Wasser weiter

Wie geht es weiter, wird Marie dem von ihr so geliebten Rudern treu bleiben? „Ich bin schon gefragt worden, ob ich als Trainerin arbeiten möchte. Aber momentan bin ich noch nicht bereit dazu. Vielleicht kommt das mit etwas Abstand“, sagt Dräger. Zunächst wartet auf die Rostockerin ihr neuer Beruf. Seit dem 1. August ist sie bei der Wasserschutzpolizei. „Aber durch EM und WM habe ich dort noch keinen Tag gearbeitet.“ Ihr Sohn Ben betreibt Kanusport, „da kann ich jetzt öfter dabei sein“, aber vielleicht werde ja noch ein Ruderer aus ihm.

In Račice will Marie-Louise Dräger trotz des vorzeitigen Aus wie geplant erst am Samstag abreisen und bis dahin die deutsche Mannschaft unterstützen. Und der Rücken wird parallel weiter behandelt.

„Marie-Louise Dräger hat in über 20 Jahren Großartiges für das deutsche Rudern geleistet. Es ist jammerschade, dass sie ihre letzte Regatta nun vorzeitig beenden musste. Wir hätten ihr einen schöneren Ausklang ihrer Karriere gewünscht und werden sie bei passender Gelegenheit noch gebührend verabschieden“, sagte Mario Woldt, der Sportdirektor des Deutschen Ruderverbandes.