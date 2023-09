Sechs deutsche Boote am ersten WM-Tag im Einsatz

Feuerwerk gab es bei der Eröffnungsfeier am Samstagabend an der Ada Ciganlija mit Achter-Steuerfrau Anna-Lena Fisch als deutscher Fahnenträgerin. Nun wollen 950 Ruderer in 450 Booten sportliche Glanzlichter setzen. Die allseits mit Spannung erwarteten Ruder-Weltmeisterschaften 2023 in Belgrad, bei der es auch um die Qualifikation für die Olympischen Spiele im nächsten Jahr geht, können beginnen. Sechs deutsche Boote sind am Sonntag, dem Eröffnungstag, bereits im Einsatz.

Oliver Zeidler macht den Anfang

Den Anfang macht Titelverteidiger Oliver Zeidler (Frankfurter RG Germania), der ab 9.44 Uhr im dritten von acht vollbesetzten Vorläufen im Männer-Einer startet. Mit Kjetil Borch (Norwegen), dem Olympia-Zweiten von Tokio, und dem Kanadier Trevor Jones gibt es zwei namhafte Konkurrenten für Zeidler. Doch der wird sich einen der beiden ersten Plätze, die direkt ins Viertelfinale führen, kaum nehmen lassen. Hart: In den acht Hoffnungsläufen kommen dann nur die Sieger weiter.

Schon kniffliger ist die Aufgabe für Alexandra Föster (RC Meschede), die im ersten Vorlauf des Frauen-Einers ab 10.26 Uhr drei starke Konkurrentinnen hat. Das sind Anna Prakaten (Usbekistan), Virginia Diaz Rivas (Spanien) und die frischgebackene U23-Leichtgewichtsweltmeisterin Elis Ozbay (Türkei). Mindestens eine sollte sie hinter sich lassen, denn nur die ersten Drei ziehen direkt ins Viertelfinale ein.

Im nichtolympischen Leichtgewichts-Einer der Männer trifft Arno Gaus (Bonner RG) in seinem Vorlauf (11.22 Uhr) neben dem Schweizer Ass Andri Struzina auch auf Gegner aus den USA und Neuseeland. Rang vier würde aber reichen, um ins Viertelfinale einzuziehen.

Auch für Paul Leerkamp und Jonathan Rommelmann (Osnabrücker RV, Crefelder RC) im Leichtgewichts-Doppelzweier startet die WM bereits am Sonntag. Favorit in ihrem Vorlauf (12.40 Uhr) sind die französischen Luzern-Sieger Beurey/Ludwig. Belgien, China oder Usbekistan müssen die beiden Deutschen also wohl hinter sich lassen, um als Viertplatzierte ins Viertelfinale einzuziehen.

Weiter geht es aus deutscher Sicht ab 12.54 Uhr mit dem Männer-Zweier ohne Steuermann. Jannik Metzger und Julius Christ (Marbacher RV, RTHC Bayer Leverkusen) treffen auf Boote aus Irland, Polen, Südafrika und Spanien. Platz vier muss das Ziel sein, um ins Viertelfinale einzuziehen.

Den spannenden Abschluss des Sonntags mit DRV-Beteiligung liefert der Männer-Doppelzweier. In ihrem Vorlauf (13.29 Uhr) treffen Jonas Gelsen und Marc Weber (RC Nassovia Höchst, RuS Steinmühle) mit Rumänien, Spanien und der Ukraine auf drei Boote, die beim letzten Weltcup in Luzern vor ihnen lagen. Serbien und Uruguay stellen die weiteren Boote. Platz vier im Sechser-Feld würde das WM-Viertelfinale bescheren.

Auf worldrowing.com werden alle WM-Rennen im Livestream gezeigt.

Rommelmann und Gutfleisch Zweite

Bereits am Samstag wurden die Rennen der Ersatzleute ausgetragen. In seinem Lauf des Männer-Einers kam Julius Rommelmann (RRG Mülheim) auf Platz zwei hinter dem namhaften Neuseeländer Jordan Perry. Ebenfalls Zweite wurde Lisa Gutfleisch (Heidelberger RK) in ihrem Lauf des Frauen-Einers. Nora Peuser und Katarina Tkachenko (RU Arkona Berlin, RC Potsdam) belegten in ihrem Fünfer-Feld beim Frauen-Zweier Rang vier hinter den USA, Neuseeland und Italien.

Mixed-Zweier PR2 abgemeldet

Eine schlechte Nachricht gab es für die Nationalmannschaft Para. Sylvia Pille-Steppat (Wilhelmsburger RC) ist erkrankt und kann nicht an der WM teilnehmen. Der Mixed-Zweier PR2 musste deshalb aus medizinischen Gründen abgemeldet werden und kann sich nun nur über die Nachqualifikation für die Paralympics im kommenden Mai in Luzern qualifizieren. Pille-Steppats Partner Paul Umbach (RC Nürtingen) wurde bei der WM für den PR2 Einer der Männer nachgemeldet, sein Boot muss aber erst aus Nürtingen nach Belgrad transportiert werden.