Umbesetzung im Deutschland-Achter

Wegen eines Corona-Falls muss im Deutschland-Achter für den Hoffnungslauf bei der Ruder-Weltmeisterschaft am Freitag (12.45 Uhr) in Racice eine Umbesetzung vorgenommen werden. Den Platz des erkrankten Julian Garth wird Max John aus dem Vierer einnehmen. Garth hatte am Dienstag nach dem Achter-Vorlauf über leichte Symptome geklagt. Ein Test blieb negativ, trotzdem wurde er sofort isoliert. Am Mittwoch war Garth dann zwei Mal positiv getestet worden. Die Tests der anderen Achter-Mitglieder und die des gesamten deutschen WM-Aufgebots inklusive der Trainer und Betreuer, die daraufhin vorgenommen worden waren, blieben aber negativ.

„Wir versuchen mit Max John im Hoffnungslauf durchzukommen und das Finale am Sonntag zu erreichen. Wir haben einmal zusammen trainiert, das hat ganz gut geklappt“, sagte Achter-Trainer Uwe Bender, der einmal mehr mit einer personellen Veränderung klarkommen muss. John hat ein großes Pensum vor sich, denn er ist auch am Samstag im B-Finale des Männer-Vierers wieder eingeplant.