Menzel und Thiele lösen Finalticket

Nachdem Leonie Menzel und Annekatrin Thiele (RC Germania Düsseldorf 1904/SC DHfK Leipzig e.V. Abtlg. Rudern) gestern etwas Mühe hatten, bei den welligen Bedingungen das Boot in der Bahn zu halten und dabei auch zweimal hängenblieben, war die Ansage von Bundestrainer Thomas Affeldt, „die Leistung heute stabiler über die Strecke zu bringen.“ Die größten Konkurrenten im Kampf um die zwei Finaltickets waren die Boote aus Tschechien und Weißrussland. Ihre Stärke, eine schnelle Startphase, konnte das Duo auch heute wieder demonstrieren. Als Erste gingen sie auf die zweiten 500 m. Dann zogen die Tschechinnen am deutschen Boot vorbei. Thiele und Menzel gelang es im weiteren Rennverlauf, die auf Rang drei liegenden Weißrussinnen auf Distanz zu halten. Mit einem starken Schlussspurt konnten die Deutschen bis auf eine halbe Länge auf das siegereiche Boot auf Tschechien aufschließen. Als Zweite haben sie das Finalticket sicher in der Tasche. „Das war auf jeden Fall schon besser als gestern, müssen uns morgen aber noch einmal steigern. Kurz vor der 1.000-m-Marke sind wir erneut hängengeblieben, das hat uns vielleicht den Sieg gekostet“, so Leonie Menzel nach dem Rennen.

Männer-Doppelzweier verpasst als Vierter das Finale knapp

Ein technischer Fehler am Boot, genauer gesagt am Schuh, sorgte dafür, dass das Halbfinale von Marc Weber und Stephan Krüger (Gießener RC 'Hassia' 1906/Frankfurter RG Germania) im Männer-Doppelzweier auf den Mittag verschoben werden musste. „Das könnte uns vielleicht in die Karten spielen, mal schauen“, so Marc Weber. Doch mit der Schweiz (WM-Fünfter), Polen (WM-Dritter) und den Litauern (Silber in Rio) stand den Deutschen keine leichte Aufgabe bevor. Mindestens eins dieser Boote mussten sie schlagen, um sich für das Finale zu qualifizieren. Und danach sah es zunächst auch aus. Nach dem Start ordneten sich Weber und Krüger auf Rang zwei hinter den Schweizern ein. Auf den zweiten 500 m zog das Boot aus Polen aber vorbei. Ein spannender Vierkampf um die drei Finalplätze entbrannte. Als Dritte gingen die Deutschen auf die letzte Teilstrecke, doch auf den letzten Metern schnappten die Litauer ihnen das erhoffte Finalticket noch weg. „Man hat schon noch gemerkt, dass uns der Hoffnungslauf in den Beinen steckte. Das konnten die anderen ja umgehen. Und mit den Schweizern, Polen und Litauern hatten wir wirklich schwere Gegner. Wenn man bedenkt, dass wir erst seit 5 Wochen zusammenrudern, war das ok. Wir konnten uns von Rennen zu Rennen steigern. Die zwei Sekunden, die uns noch fehlen, können wir über den Winter hoffentlich noch aufholen“, so Marc Weber.

LW2x beendet die EM auf dem 13. Platz

Nach dem enttäuschenden Abschneiden am gestrigen Wettkampftag wollten Ronja Fini-Sturm und Marie-Louise Dräger (RC Havel Brandenburg/Schweriner RG von 1874/75) heute im C-Finale zeigen, dass sie es besser können – mit Erfolg. Mit einem Start-Ziel-Sieg gewinnt das Duo das Rennen mit knapp vier Längen vor den Russen und beendet die EM auf dem 13. Rang.