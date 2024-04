DRV-Kader für den ersten Weltcup in Varese

Mit 56 Ruderinnen und Ruderern startet der Deutsche Ruderverband beim Weltcup-Auftakt im norditalienischen Varese kommende Woche (12. bis 14. April 2024) in die olympische Saison. Bis auf den Vierer ohne Steuerfrau sind alle olympischen Bootsklassen besetzt. Nach einer intensiven Vorbereitung und dem abschließenden Ausscheid in Ratzeburg sollen die Rennen in Varese Aufschluss darüber geben, wie die zum Teil neu formierten Boote im internationalen Vergleich stehen und an welchen Stellschrauben noch gedreht werden muss. Das Meldeergebnis für den ersten Weltcup ist mit 450 Teilnehmer:innen eher gering.

In sechs Bootsklassen hat sich der DRV bei der letzten Weltmeisterschaft in Belgrad bereits für die Olympischen Spiele qualifiziert (Einer, Doppelzweier, Doppelvierer und Achter der Männer; Einer und Doppelvierer der Frauen). In weiteren Bootsklassen ist es möglich, über die finale Qualifikation in Luzern (19. bis 21. Mai) noch den Sprung nach Paris zu schaffen (Zweier, Vierer, Leichtgewichts-Doppelzweier der Männer; Zweier, Vierer, Achter, Doppelzweier und Leichtgewichts-Doppelzweier der Frauen). Entsprechend stehen diese Bootsklassen im Varese besonders im DRV-Fokus. Wie viele Boote tatsächlich für die Nachqualifikation nominiert werden, ist noch offen, da die Hürde hoch sein wird. In der Schweiz können sich in jeder Klasse nur zwei Boote noch für die Spiele qualifizieren.

Das deutsche Aufgebot wird von Einer-Weltmeister Oliver Zeidler angeführt. Im Deutschland-Achter gibt es in Varese im Vergleich zum letztjährigen WM-Finale zwei Veränderungen. Laurits Follert und Hannes Ocik als Schlagmann kehren ins Boot zurück. Der Vierer ohne ist mit Jasper Angl, Kaspar Virnekäs, Malte Großmann und Frederik Breuer ebenso neu formiert wie der Zweier mit Sönke Kruse und Julius Christ.

Der Doppelvierer der Männer muss in Varese auf den erkrankten Schlagmann Moritz Wolff verzichten. Für ihn rückt Julius Rommelmann ins Boot. Im Doppelvierer der Frauen ist die zuletzt erkrankt fehlende Pia Greiten wieder dabei. Im Frauen-Einer startet neben Alexandra Föster auch Juliane Faralisch, die Wettkampfpraxis sammeln soll. Ebenfalls doppelt besetzt ist der Leichtgewichts-Zweier der Männer mit den ambitionierten U23-Weltmeistern Finn Wolter und Nikita Mohr, die in Varese auf eigene Initiative dabei sind.