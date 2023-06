Rowing World Cup Varese 2023

Drei Wochen nach der Europameisterschaft stellen sich am kommenden Wochenende 17 Boote des DRV in 15 Rennen der internationalen Konkurrenz in Varese beim 2. World Cup in diesem Jahr. Insgesamt sind rund 650 Aktive aus 42 Nationen gemeldet. Neben den Europäern kommen nun nach der EM mit Australien, den USA, Kanada und China weitere starke Rudernationen dazu, so dass eine belastbare Standortbestimmung mit Blick auf die Weltmeisterschaft und Olympia-Qualifikation Anfang September in Belgrad möglich ist. Varese liegt etwas mehr als 50 Kilometer nördlich von Mailand und hat sich mit zahlreichen internationalen Events als Regattastandort profilieren können. Der See liegt idyllisch mit Bergen im Hintergrund, kann aber je nach Wetterlage anspruchsvolle Wasserbedingungen bieten.

Während die Mannschaftsboote vor der EM erst kurzfristig zusammengestellt wurden, haben sie nun weitere drei Wochen hartes und gemeinsames Training hinter sich. „Mit Ausnahme der Frauen-Riemen, die sehr viele Ausfälle hatten, sind die Einer und Mannschaftsboote in guter Verfassung“, so DRV-Cheftrainerin Brigitte Bielig. Sie freut, dass die letztjährige EM-Dritte Alexandra Föster (RC Meschede) wieder dabei ist. Gemeinsam mit Lisa Gutfleisch (Heidelberger RK) wird sie in einem Meldefeld von 24 Booten, in dem fast alle Skullerinnen von Weltrang vertreten sind, rudern. Die meisten Meldungen weist wie nahezu immer der Männer-Einer mit 38 Booten auf. EM-Dritter und führender im World-Cup Oliver Zeidler (Frankfurter RG Germania) und Julius Rommelmann (RRG Mülheim) werden die Farben des DRV vertreten. Die Skullerinnen rudern im Doppelzweier und Doppelvierer in der aus Bled bekannten Besetzung und setzen auf die gemeinsamen Trainingskilometer. Lediglich sechs Boote sind zum Männer-Achter gemeldet, so dass das Team vom Stützpunkt Dortmund bereits im Finale steht. Ähnlich geht es dem Zweier-ohne und Doppelvierer der Leichtgewichts-Männer bei jeweils drei Meldungen. Arno Gaus (Bonner RG) wird im Leichtgewichts-Doppelvierer rudern, ist aber gleichzeitig Ersatz für den LG-Doppelzweier. Im Para-Bereich wurden Sylvia Pille-Steppat und Paul Umbach (Wilhelmsburger RC/RC Nürtingen) als einziges deutsches Boot im Mix-Doppelzweier gemeldet.

Auf einen Start verzichtet hat der Männer-Doppelzweier Weber/Gehlsen, der eine Trainingsphase vorzieht. Der DRV hat im Frauen-Vierer und Achter keine Meldung abgegeben.

Meldungen des DRV nach Bootsgattungen:

Frauen: 1x (zwei Boote), 2x, 4x, 2-, 1x LG, 2x LG

Männer: 1x (zwei Boote), 4x, 2-, 4-, 8+, 2x LG, 2-LG, 4x LG

Para: Mix 2x

Der heutige Donnerstag ist dem Training vorbehalten. Bis 15:00 Uhr müssen die Meldungen bestätigt werden. Im Anschluss werden dann die Vorentscheidungen in einer Kombination aus Setzung und Zulosung eingeteilt. Die ersten Vorläufe starten am Freitag um 08:30 Uhr. A-Finals sind Samstag ab 15:20 Uhr und Sonntag ab 10:05 Uhr, jeweils Ortszeit, vorgesehen. Die FISA bietet auf ihrer Homepage www.wordrowing.com einen audio-Kommentar (in englischer Sprache) und eine live-Darstellung der Rennen an. Bewegte Bilder werden dort ab Samstag gezeigt. Das dem deutschen Rudern eigentlich gewogene öffentlich -rechtliche Fernsehen hat keine Übertragungen vorgesehen.