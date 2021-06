Am zweiten Renntag in Sabaudia beim Weltcup III begaben sich aus deutscher Sicht lediglich sechs Boote auf den Lago di Paola. Zwei Hoffnungsläufe, drei Halbfinals und ein Finale standen auf dem Zeitplan. Bei bedecktem Wetter und milderen Temperaturen als noch am Vortag konnten sich weitere vier Boote für die A-Finalläufe am morgigen Sonntag qualifizieren. Damit gehen morgen insgesamt neun Boote im A-Finale an den Start.

Dunkel/Kammann ziehen ins Zweier-Finale ein

Die Devise von Trainer Eric Johannesen am Vortag ging klar in Richtung Teilnahme am A-Finale. Um dies zu erreichen, mussten seine Schützlinge heute im Hoffnungslauf auf einen der ersten beiden Plätze rudern. Mit einem guten Start setzten sich Friedrich Dunkel (Alster-Ruderverein Hanseat von 1925 e.V.) und Marc Kammann (Der Hamburger und Germania Ruder Club e.V.) recht früh an die stark auftrumpfenden Kroaten fest. Im Laufe des Rennens gelang es dem Duo sich von der Konkurrenz aus Frankreich2, der Schweiz und Tschechien abzusetzen. Dadurch entwickelte sich ein packender Zweikampf mit den Kroaten, in dem die Führung mehrfach wechselte. Am Ende schoben sich die Zwillinge Loncaric/Loncaric auf Platz eins, gefolgt vom deutschen Boot.

„Das haben die Jungs im mittleren Streckenabschnitt gut gelöst, so dass es hinten raus nicht mehr zu einem Bord-an-Bord-Kampf kam. Im Finale wollen sie nun probieren, die anderen zu ärgern. Jeder Platz nach vorne wäre ein Gewinn“, so Trainer Eric Johannesen.

Beide Frauen-Doppelzweier im Finale

„Wir sind froh, dass wir im Finale stehen“, sagte eine erleichterte Lena Osterkamp (Deutscher Ruder-Club von 1884 e.V.) heute nach dem Rennen. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Laura Kampmann (Turnverein 1877 e.V. Essen-Kupferdreh) war es im Hoffnungslauf das Ziel, unter die Top-Vier Boote zu kommen. Im Verlauf des Rennens sollte sich zeigen, dass es für die vorderen Plätze zu schwer werden würde. In Schlagdistanz auf das drittplatzierte Boot aus der Schweiz und mit großem Vorsprung vor dem letztplatzierten Boot aus Polen konnte sich das deutsche Duo über den Einzug ins A-Finale freuen. Dort treffen sie morgen auf den zweiten deutschen Frauen-Doppelzweier mit Annekatrin Thiele (SC DHfK Leipzig e.V.) und Leonie Menzel (Ruderclub Germania Düsseldorf 1904 e.V.).

Pia Greiten im Finale im Einer

Im Halbfinale des Frauen-Einer traf Pia Greiten (Osnabrücker Ruder-Verein e.V.) heute auf starke Konkurrenz aus den Niederlanden und England. Für die Top-Drei führte der Weg ins Finale. Bis zur 1000 Meter Marke konnte Greiten gut mit dem Boot der Niederländerin Anna Sarah Sophie Souwer mithalten, während die Engländerin Lola Anderson führte. Danach wendete sich das Blatt, so dass Niederlande, gefolgt von England und dann Deutschland das Ziel überquerten. Greiten erreicht damit den Einzug ins Finale.

Trainer Thomas Affeldt sagte nach dem Rennen: „Pia ist heute nicht gut in den Streckenschlag gekommen und hat am Ende dennoch den Finalplatz erreicht, ohne größere Gefahr. Für morgen ist es dann die Aufgabe wieder besser zu agieren. Eine gute Finalplatzierung ist natürlich das Ziel.“ Die Niederländerin sieht Affeldt morgen im Finale als Favoritin. Daher wird es spannend sein zu verfolgen, auf welchem Platz sich Pia Greiten einreihen wird.

Riemekasten im B-Finale

Stephan Riemekasten traf im heutigen Halbfinallauf auf prominente Namen im Männer-Einer wie Sverri Nielsen (Dänemark) und Gennaro Di Mauro (Italien). Für die ersten drei Plätze sollte der Weg ins Finale gehen. Um gegen die Konkurrenz mithalten zu können, benötigte Riemekasten einen starken Tag und ein nahezu perfektes Rennen. Mit einem explosiven Start konnte er sich auf den ersten Metern absetzen und ein kleines Ausrufezeichen in Richtung Konkurrenz senden. Doch ab 500 Metern und spätestens nach 1000 Metern wurde deutlicher, dass es für die Top-Drei heute nicht reichen würde. „Meine Chancen gegen die starke Konkurrenz war gering, daher wollte ich etwas ausprobieren, was heute nicht funktioniert hat“, so Riemekasten im Anschluss an das Rennen.

Sverri Nielsen überquerte die Ziellinie mit einem beeindruckenden Rennen als erster, gefolgt von Gennaro Di Mauro aus Italien und Natan Wegrzycki-Szymczyk aus Polen. Alle drei treffen morgen auf Oliver Zeidler im Finale. Den Finaltag aus deutscher Sicht wird Stephan Riemekasten morgen eröffnen. „Morgen im B-Finale versuche ich dann wieder meinen Rennrhythmus zu finden, um es möglichst erfolgreich zu gestalten.“

Oliver Zeidler erneut mit Durchmarsch Richtung Finale

Wie bereits bei den vorherigen Weltcups marschiert Oliver Zeidler (Donau-Ruder-Club Ingolstadt e.V.) unaufhaltsam ins Finale. Bislang konnte er sowohl in Zagreb als auch in Luzern alle seine Vorläufe und Halbfinals für sich entscheiden. Mit dem Norweger Kjetil Borch traf er heute allerdings auf einen seiner stärkeren Konkurrenten. Mit einer hohen Frequenz rudernd, sah man Zeidler an, dass er das Rennen unbedingt für sich entscheiden wollte. Nach 1000 Metern lag er knapp vor Kjetil Borch und Damir Martin (Kroatien). Keiner von beiden konnte Zeidler jedoch vom Sieg abhalten. Martin folgte Zeidler nach einem starken Schlussspurt auf Platz zwei, für Borch wurde es Platz drei.

Heino Zeidler sagte nach dem Rennen: „Das Rennen war von vorne kontrolliert, mit einem guten Start. Olli tat sich zwar auch ein wenig schwer mit der Bahn und dem Wind, wollte das Rennen letztendlich aber auch gewinnen.“ Für das morgige Finale gibt es aus Sicht von Trainer Heino Zeidler nur eine Devise: „Wir wollen die Serie unbedingt ausbauen und auch den dritten Weltcup für uns entscheiden.“

Elisabeth Mainz wird fünfte im Finale

Im leichten Frauen-Einer wurde es heute für Elisabeth Mainz (Ruder-Union Arkona Berlin 1879 e.V.) die erwartet schwierige Aufgabe. Wie bereits am Freitag im Testrennen setzte sich auch heute das Trio aus den Niederlanden, Italien und der Schweiz an die Spitze. Für Mainz, bei ihrem Weltcup-Debüt, war es schwierig heranzukommen. Auf den letzten 500 Metern gelang es Mainz dann nicht mehr sich vom Boot aus Polen abzusetzen, so dass sie am Ende als sechste die Ziellinie überquerte.

Ausblick auf den Finaltag

Mit den eingangs erwähnten neun Booten geht es morgen in die A-Finals. Der Weltverband wird diese live hier übertragen. Die Startliste könnt ihr euch hier ansehen. Auf Social Media (rudern.de) werdet ihr wie gewohnt auf dem Laufenden gehalten. Wir wünschen allen Athletinnen und Athleten viel Erfolg bei ihren Rennen und wünschen allen zu Hause viel Spaß beim Zusehen.