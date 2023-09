Zeidlers dritter WM-Titel, DRV qualifiziert sechs Boote für Olympia

Die Siegesfahrt von Oliver Zeidler im Männer-Einer hat dem Deutschen Ruderverband (DRV) am Schlusstag der Weltmeisterschaften in Belgrad die erhoffte Goldmedaille beschert. Der 27-jährige, der für die Frankfurter RG Germania startet, holte sich im Finale des Männer-Einers nach 2019 und 2022 bereits seinen dritten WM-Titel in Folge. Er setzte sich knapp vor dem Niederländer Simon van Dorp und dem Neuseeländer Thomas Macintosh durch. Zeidlers Erfolg in der serbischen Hauptstadt bedeutete wie schon im Vorjahr bei den Titelkämpfen in Tschechien die einzige deutsche Medaille in den 14 olympischen Bootsklassen. Insgesamt erreichten die deutschen Boote nur drei A-Finals, damit aber eines mehr als vor Jahresfrist.

Insgesamt gewann der Deutsche Ruderverband fünf Medaillen: einmal Gold, zweimal Silber und zweimal Bronze. In der Nationenwertung brachte die Gesamtausbeute den DRV auf den achten Platz. Dominierende Verbände waren die Niederlande (6/3/0) vor Großbritannien (6/1/2) und Italien (4/4/1).

In zwei nichtolympischen Bootsklassen jeweils Silber holten Luise Münch und Eva Hohoff (Karlsruher RV Wiking und Ludwigshafener RV) im Leichtgewichts-Zweier der Frauen sowie Max von Bülow, Simon Klüter, Fabio Kress und Joachim Agne (RC Allemannia Hamburg, Mannheimer RV Amicitia, beide Akademischer RC Würzburg) im leichten Doppelvierer der Männer. Die Nationalmannschaft Para gewann zwei Bronzemedaillen durch Susanne Lackner, Jan Helmich, Marc Lembeck, Kathrin Marchand und Steuerfrau Inga Thöne (Mannheimer RV Amicitia, RC Hansa Dortmund, beide RTHC Bayer Leverkusen, Ulmer RC Donau) im Mixed-Vierer der Schadensklasse PR3, der auch bei den Paralympics ausgefahren wird, und Paul Umbach (RC Nürtingen) im Männer-Einer PR2.

Föster, Männer-Doppelzweier und Deutschlandachter stark

Sein primäres Ziel bei dieser Weltmeisterschaft hat der DRV doch noch erreicht. Insgesamt sechs Bootsklassen qualifizierten sich in Belgrad für die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Am Schlusstag der WM gab es noch die drei dafür notwendigen Resultate. Der Deutschland-Achter leistete mit dem fünften Platz im A-Finale Maßarbeit, da in Belgrad im Großboot nur fünf Olympia-Startplätze vergeben wurden. Im Frauen-Einer wurde Alexandra Föster (RC Meschede) Zweite im B-Finale und damit WM-Achte (Mindestplatzierung Rang neun). Der Männer-Doppelzweier mit Jonas Gelsen und Marc Weber (RC Nassovia Höchst und RuS Steinmühle Marburg) belegte in seinem B-Finale ebenfalls den zweiten Platz und wurde damit WM-Achter (Mindestplatzierung Rang elf).

Zuvor hatten bereits Zeidler im Männer-Einer, der Doppelvierer der Männer mit Anton Finger, Max Appel, Tim Ole Naske und Moritz Wolff (Berliner RC, SC Magdeburg, RG Hansa und Berliner SC) als Sechster und der Doppelvierer der Frauen mit Sarah Wibberenz, Frauke Hundeling, Pia Greiten, Tabea Schendekehl und der im entscheidenden Rennen eingesetzten Lisa Gutfleisch (RC Havel Brandenburg, Deutscher RC, Osnabrücker RV, RC Hansa Dortmund, RK Heidelberg) durch Platz sieben drei Quotenplätze gesichert. Weitere Boote wie zum Beispiel der Frauen-Doppelzweier, der Leichtgewichts-Zweier der Männer oder der Frauen-Zweier, die in Belgrad scheiterten, haben die Möglichkeit, bei der finalen Olympia-Qualifikation im Mai 2024 in Luzern noch ein Paris-Ticket zu lösen.

„Gratulation an Oliver Zeidler, der wieder Weltmeister geworden ist und unsere einzige Medaille im A-Bereich geholt hat. Mit den sechs Qualifikationen für die Olympischen Spiele in Paris haben wir unser Minimalziel erreicht. Das entspricht dem Ergebnis vor Tokio, der Abwärtstrend ist also gestoppt. Ich bin zuversichtlich, dass in der Nachqualifikation noch mindestens ein siebtes Boot dazukommt“, sagte Moritz Petri, der Vorsitzende des DRV. „Zufrieden stellt mich das aber nicht. Ich habe mehr erhofft, wenn auch nicht erwartet nach den Vorergebnissen in dieser Saison. Hochzufrieden bin ich mit unserem Para Bereich.“

Sportdirektor Mario Woldt zeigte sich „extrem stolz, welche Mannschaftsleistung wir hier gebracht haben. Wir haben sechs Boote für Paris qualifiziert. 21 Sportler haben schon jetzt die Chance, den Weg zu den Olympischen Spielen zu gehen. Wir müssen aus diesem Kreis nun Medaillenkandidaten entwickeln.“ Cheftrainerin Brigitte Bielig skizzierte das Fazit für die Disziplinbereiche: „Männer Riemen hat durch den Vierer ohne etwas an Boden verloren, da fehlt es eindeutig an Physis. Im Frauen Skull muss man im Kopf stärker werden. Der Männer Skull hat sich gut entwickelt über diese Saison. Im Frauen Riemen wollen wir einen Achter formieren, der physisch und technisch punkten kann.

Nationalmannschaft Para erreicht ihr Ziel

Die in den beiden letzten Jahren erweiterte Nationalmannschaft Para hat ihr Ziel erreicht, vier Boote für die 2024 ebenfalls in Paris stattfindenden Paralympics zu qualifizieren. Neben dem Mixed-Vierer, der Bronze holte, gelang das der WM-Fünften Manuela Diening (RV Münster) und dem WM-Vierten Marcus Klemp (Olympischer RC Rostock) in den Einern der Klasse PR1 sowie Valentin Luz und Hermine Krumbein (Frankfurter RG Germania und RK Normannia Braunschweig) als WM-Fünften im Mixed-Doppelzweier PR3. Der Mixed-Zweier PR2 konnte wegen Erkrankung nicht starten, aber auch für die Paralympics gibt es kann im Mai 2024 in Luzern die zweite Qualifikationschance wahrnehmen. „Mit vier von fünf Quotenplätzen wird unsere Nationalmannschaft bei den Paralympics so groß sein wie nie zuvor. Das ist großartig. Ab morgen beginnt die Vorbereitung auf dieses Ereignis“, sagte Marc Stallberg, der Cheftrainer Para.