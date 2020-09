Vom 09. bis 11. Oktober 2020 findet in Poznań (Polen) die A-Europameisterschaft statt. Für die Nationalmannschaftsathletinnen und -athleten des Deutschen Ruderverbandes ist es aufgrund der Corona-Pandemie die einzige internationale Regatta in dieser Saison. "Wir freuen uns, dass wir mit der EM zumindest einen internationalen Vergleichswettkampf in diesem Jahr haben. Nach Absage der kompletten Weltcup-Saison sowie der Verschiebung der Olympischen Spiele in Tokio um ein Jahr ist es sowohl physisch als auch psychisch wichtig, in 2020 noch einmal in den Wettkampfmodus zu kommen. Die Ergebnisse werden zeigen, an welchen Schrauben wir dann in den Trainingslagern im Winter drehen müssen, um optimal in die olympische Saison zu starten", so Sportdirektor Mario Woldt.

Der DRV hat insgesamt 67 Sportlerinnen und Sportler in 20 Bootsklassen nominiert. Offizieller Meldeschluss ist am morgigen Freitag, den 25. September.

Die komplette Nominierungsliste ist nachfolgend als PDF angehängt.