Weltcup in Luzern: Sieben DRV-Boote stehen im Halbfinale

Sieben Boote des Deutschen Ruderverbandes stehen bei der Rotsee-Regatta im schweizerischen Luzern im Halbfinale. Vier weitere Boote haben die Chance, beim dritten und letzten Weltcup der vorolympischen Saison noch über den Hoffnungslauf direkt ins Finale zu kommen. Als Sieger ihrer Viertelfinals hinterließen Weltmeister Oliver Zeidler im Männer-Skull und Alexandra Föster, die Titelverteidigerin bei den Frauen, einen sehr guten Eindruck.

Die sehr selten gefahrenen Time Trials als Vorläufe und bereits am Nachmittag ausgetragene Viertelfinals und Hoffnungsläufe brachten den 16 DRV-Booten am Freitag (7. Juli 2023) einen fordernden Start in die Regatta. Bei den DRV-Trainern sorgte es teilweise für Kopfschütteln, dass das normalerweise für unfaire Wetterbedingungen gedachte Zeitfahren mit versetztem Start nacheinander auf einer Bahn ausgerechnet auf dem Rotsee ausprobiert wurde, der nun mal für seine guten Bedingungen bekannt ist und das zur Eröffnung auch bestätigte. „Die Time Trials hätte sich der Weltverband sparen können. Interessant ist, dass er damit einem ausdrücklichen Wunsch der Athletenkommission entsprochen hat“, sagte DRV-Sportdirektor Mario Woldt.

Die wenigen Stunden zwischen beiden Rennen versuchten die DRV-Boote gut zu nutzen. Teilweise blieben sie mit Lunchpaketen ausgestattet am Bootsplatz im Schatten. Teilweise kehrten sie für Mittagessen und Ruhepause ins Teamhotel in Nottwil am Sempachersee zurück, das eine halbe Stunde von der Regattastrecke entfernt liegt.

Sarassa/Reif nur im C-Finale

Der Frauen-Zweier mit Lena Sarassa und Hannah Reif (Crefelder Ruder-Club/Frankfurter RG Germania) nahm sich in seinem Time Trial stark zurück, nachdem Rang 1 und 2 und die direkte Qualifikation für das Halbfinale nicht mehr zu erreichen waren, und ging als Lauf-Sechster in den wie gewohnt ausgetragenen Hoffnungslauf am Nachmittag. Dort lief es allerdings auch nicht besser. Die Beiden fuhren von Beginn an hinterher, mussten am Ende auch noch Spanien II vorbeiziehen lassen und wurden Fünfte und Letzte. Am Samstag (9.35 Uhr) steht für Sarassa/Reif nun das C-Finale an.

Dem ersten Frauen-Doppelzweier mit Leonie Menzel und Maren Völz (RC Germania Düsseldorf/RC Potsdam) fehlten zwei Sekunden auf den Zweitplatzierten Frankreich, um direkt ins Halbfinale zu kommen. Als Dritter ging es in den Hoffnungslauf. Den dominierten Menzel/Völz und lagen vom Beginn des Rennens vorne. Platz 1 verteidigten sie auch gegen den Endspurt von Neuseeland 1 und zogen sicher ins Halbfinale ein.

Der zweite, erstmals gemeldete Frauen-Doppelzweier mit Katrin Volk und Sophia Krause (Ulmer RC Donau/Limburger Club für Wassersport) ging als Fünfter seines Time Trials ebenfalls in den Hoffnungslauf. Dort schnupperten Volk/Krause um die 1000-Meter-Marke zwar am für das Erreichen des Halbfinales nötigen dritten Platz, doch am Ende blieb es bei Rang vier und der Teilnahme am C-Finale (Samstag, 9.45 Uhr).

Weber/Gelsen verpassen das Halbfinale

Chancenlos war der Männer Doppelzweier mit Marc Weber und Jonas Gelsen (Rudern und Sport Steinmühle Marburg/RC Nassovia Höchst) in seinem Zeit-Vorlauf, den er aufgrund von Abmeldungen hätte gewinnen müssen, um direkt ins Halbfinale zu kommen. Gegen die starken Niederländer Twellaar/Broenink war kein Kraut gewachsen, der Hoffnungslauf damit nicht zu vermeiden. Dort erlebten die beiden Hessen ein Ende mit Schrecken. Im Vier-Boote-Feld hätte sie der zweite Platz ins Halbfinale gebracht. Danach sah es auch lange auch aus, denn bis zur 1000-Meter-Marke lagen Weber/Gelsen permanent in Führung und bei 1500 Meter noch auf Rang zwei hinter Griechenland. Dem Endspurt von Neuseeland 1, das noch gewann, waren die beiden Deutschen jedoch nicht gewachsen und brachen ein. Nun fahren sie am Samstag (9.50 Uhr) um Rang 13 im C-Finale.

Gaus überzeugt im Hoffnungslauf

Nur knapp eine Sekunde fehlte dem spurtenden Arno Gaus (Bonner RG) im Time Trial des Leichtgewichts-Männer-Einers auf den zweitplatzierten Schweizer Struzina, damit nahm auch er den Weg über den Hoffnungslauf. Dort zeigte Gaus ein sehr gutes Rennen. Er startete gut, ging in Führung und setzte sich frühzeitig von den Konkurrenten ab. Den Spurt um die Plätze hinter ihm konnte er am Ende in Ruhe betrachten. Mit dem Sieger qualifizierten sich auch Österreich und USA 1 für das Halbfinale am Samstag.

Männer-Vierer setzt um und erreicht Halbfinale

Der neu formierte Männer-Vierer ohne Steuermann mit Hannes Ocik, Malte Großmann, Jannik Metzger und Sönke Kruse (Schweriner RG/RC Favorite Hammonia/Marbacher RV/RV Münster) verausgabte sich in seinem Time Trial voll, kam aber an seine Grenzen und nicht über den fünften und letzten Platz hinaus. Beide Boote aus Großbritannien und Polen fuhren direkt ins Halbfinale. Damit ging es im Hoffnungslauf weiter. Dafür wurde das Boot umgeriggert und umbesetzt. In der Reihenfolge Metzger/Ocik/Grossmann/Kruse lief es augenscheinlich besser. Das Dortmunder Quartett lag in Führung, ließ sich im dritten Streckenabschnitt zwar von der Ukraine überholen, brachte den zweiten Platz aber sicher ins Ziel. Damit steht der Vierer Samstagmittag im Halbfinale.