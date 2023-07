Zeidler schafft in Luzern den Weltcup-Hattrick

Oliver Zeidler hat dem Deutschen Ruderverband am Sonntag (9. Juli 2023) die einzige Medaille beim Weltcup auf dem Luzerner Rotsee beschert. Er gewann das Finale im Männer-Einer deutlich. Der Deutschland-Achter musste sich im Finale mit dem fünften Platz genügen. Die Top-Teams waren zu schnell für das deutsche Boot, das im Ziel 5,75 Sekunden Rückstand auf Sieger Australien hatte. Die Australier beendeten überraschend die Siegesserie von Großbritannien. Dritter wurden die Niederlande vor Rumänien.

Zeidler (Frankfurter RG Germania) hat innerhalb einer Woche zwei Einträge in die Geschichtsbücher des Ruderns geschafft. Erst gewann er als erster deutscher Einer-Fahrer zum dritten Mal im englischen Henley, nun schaffte er mit dem Sieg in Luzern den selten erreichten Weltcup-Hattrick. „Es ist schon etwas Besonderes, alle drei Weltcups in einem Jahr zu gewinnen“, freute sich der 26-Jährige nach einer echten Demonstration der Stärke im A-Finale, das auch IOC-Präsident Thomas Bach auf der Tribüne verfolgt hatte. Über sieben Sekunden hatte er am Ende Vorsprung auf den Dänen Sverri Nielsen, Dritter wurde der Neuseeländer Thomas Mackintosh. Wie schon im Halbfinale profitierte Zeidler von seinem stark verbesserten Start.

Es war nicht der Tag von Alexandra Föster (RC Meschede). Ein Jahr nach ihrem Überraschungssieg auf dem Rotsee kam sie im A-Finale nur auf den sechsten und letzten Platz. Am Siegersteg legten die großen Favoritinnen an. Karolien Florijn (Niederlande) gewann das Rennen mit einem Katapultstart ebenso sicher, wie Tara Rigney (Australien) Platz zwei vor Emma Twigg (Neuseeland) eroberte. Rang vier hatte man Föster nach ihrem guten Halbfinal-Auftritt zutrauen können, doch sie fuhr vom Start weg hinterher. Ihr bekannter Endspurt kam zu spät und war auch nicht zwingend genug, um die Viertplatzierte Bulgarin Desislova Angelova und die Fünftplatzierte Usbekin Anna Prakaten – Beide im Halbfinale hinter ihr - noch abzufangen. In der Weltcup-Gesamtwertung dieser Saison landete Föster nach ihrem Sieg in Varese immerhin auf dem zweiten Platz hinter Rigney.

Nach EM-Rang fünf und Platz drei in Varese stand der Frauen-Doppelvierer mit Sarah Wibberenz, Frauke Hundeling, Pia Greiten und Schlagfrau Tabea Schendekehl (RC Havel Brandenburg, Deutscher Ruder-Club, Osnabrücker RV, RC Hansa Dortmund) zum dritten Mal in einem A-Finale – schon ein Erfolg für sich. Mit der Entscheidung des Rennens hatte er dieses Mal aber nichts zu tun und war er von Anfang bis Ende auf Platz sechs abonniert.

Ein mutiges A-Finale fuhr der Männer-Doppelvierer und wollte in den Kampf um Platz drei eingreifen. Anton Finger, Max Appel, Tim Ole Naske und Schlagmann Moritz Wolff (Berliner RC, SC Magdeburg, RG Hansa, Berliner RC) traten die Flucht nach vorne an, wurden am Ende von der hochkarätigen Konkurrenz aber auf den fünften Rang durchgereicht. Das bedeutet gute Aussichten auch für die WM und die Olympia-Qualifikation.

Frauen-Doppelzweier gewinnt B-Finale

Den Höhepunkt der fünf B-Finals mit deutscher Beteiligung lieferte zur frühen Morgenstunde der Doppelzweier der Frauen. Leonie Menzel und Maren Völz (RC Germania Düsseldorf/RC Potsdam) gewannen ihr Rennen mit einer Länge Vorsprung vor der Schweiz, übertrafen die Erwartungen und kamen in der Gesamtwertung damit auf den siebten Platz. In den vier anderen B-Finals war der Erfolg dagegen bescheidener. Der Männer-Vierer ohne Steuermann ließ dem unbefriedigenden Halbfinale auch einen mageren Regatta-Abschluss folgen. Bei seinem fünften Platz ließ das in dieser Saison schon mehrfach umgebaute Boot nur Indien hinter sich. Auch für den ungesteuerten Frauen-Vierer gingen im B-Finale nicht alle Wünsche in Erfüllung, das DRV-Boot wurde Dritter vor Kanada und damit insgesamt Neunter.

Platz sieben bei der WM stellt auch für die beiden Leichtgewichts-Doppelzweier eine hohe Olympia-Hürde dar. Beide wurden im B-Finale Sechste und Letzte und somit Gesamt-Zwölfte. Die Männer mit Paul Leerkamp und Jonathan Rommelmann (Osnabrücker RV/Crefelder RC) schlugen sich allerdings nicht so schlecht, wie das Ergebnis vermuten lässt. Hinter dem Sieger Tschechien gab es eine enge Entscheidung. Den Zweitplatzierten Neuseeland und das deutsche Boot trennten im Ziel nur 95 Hundertstelsekunden. Nichts ging hingegen mehr bei Marion und Johanna Reichardt (ARC Würzburg). Sie waren müde und hatten selbst auf den Vorletzten Schweiz 2 über vier Sekunden Rückstand.

Im sechsten B-Finale mit DRV-Beteiligung war Leichtgewichts-Ersatzfahrer Arno Gaus (Bonner RG) bereits am Samstag Zweiter und damit Gesamt-Achter geworden.

Die Para-Ruderer trugen am Sonntag zur Premiere auf dem Rotsee erneut zwei Testrennen im PR1-Einer aus. Nach Platz zwei am Samstag wurde Manuela Diening (RV Münster) Dritte hinter Birgit Skarstein (Norwegen) und Moran Samuel (Israel). Marcus Klemp (OR Rostock) wurde Zweiter hinter dem Israeli Shmuel Daniel, den er am Samstag noch bezwungen hatte.

Ein Text mit mehr Details und Stimmen folgt.